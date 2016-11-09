Близнецы гигантской панды родились в Шанхае

Как отметили в ABC, вес малышей при рождении составлял столько, сколько весит IPhone 6. Животные родились с перерывом в 16 минут.

Близнецы чувствуют себя хорошо, и вскоре их выпустят в естественную среду.

Как сообщал УНН, по данным Всемирного фонда дикой природы, пандам больше не грозит вымирание.