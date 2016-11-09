Близнецы гигантской панды родились в Шанхае
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Близнецы гигантской панды, родившиеся месяц назад в Шанхае, впервые увидели друг друга. Видео их встречи появилось на телеканале ABC, передает УНН.
Как отметили в ABC, вес малышей при рождении составлял столько, сколько весит IPhone 6. Животные родились с перерывом в 16 минут.
Близнецы чувствуют себя хорошо, и вскоре их выпустят в естественную среду.
Как сообщал УНН, по данным Всемирного фонда дикой природы, пандам больше не грозит вымирание.