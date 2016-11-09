Близнюки гігантської панди народилися у Шанхаї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Близнюки гігантської панди, які народилися місяць тому в Шанхаї, вперше побачили один одного. Відео їхньої зустрічі з’явилося на телеканалі ABC, передає УНН.
Як зазначили в ABC, вага малюків при народжені становила стільки, скільки важить IPhone 6. Тварини народилися з перервою в 16 хвилин.
Близнюки почуваються добре, і незабаром їх випустять у природне середовище.
Як повідомляв УНН, за даними Всесвітнього фонду дикої природи, пандам більше не загрожує вимирання.