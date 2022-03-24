Около двадцати министров юстиции собрались в Гаагском суде для обсуждения открытия национальных уголовных дел
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. 24 марта Министр юстиции Украины Денис Малюська в рамках рабочего визита в Королевство Нидерланды принял участие во встрече международной группы министров юстиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции.
Детали
Около двацяти министров юстиции собрались в Гаагском суде над обсуждением открытия национальных уголовных дел . Встреча была сформированной по инициативе Великобритании для углубления сотрудничества в сфере уголовной юстиции.
Во время встречи министры обменялись мнениями и согласовали шаги с целью привлечения рф к ответственности за серьезные нарушения норм международного права в связи с ее неспровоцированной агрессией против Украины.
Цитата
"Сегодняшний рабочий день провел в Гааге. Цель - как можно скорее доставить туда военное и политическое руководство рф.
Международный уголовный суд (тот самый, который в народе называют Гаагским трибуналом) от количества работы и будущих "клиентов" немного растерялся и попросил дополнительные ресурсы. Около двадцати министров юстиции собрались и решили с этими ресурсами помочь", - рассказал в своем Facebook Министр юстиции Украины Денис Малюська.
В министерстве добавили, что особое внимание было уделено открытию национальных уголовных производств, созданию общей следственной группы, а также усилению возможностей Международного уголовного суда (МУС), Прокурор которого официально начал расследование ситуации в Украине на основании обращения 41-го государства-члена Римского статута.
Добавим
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан посетил Украину 16 марта.