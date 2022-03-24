Около двадцати министров юстиции собрались в Гаагском суде для обсуждения открытия национальных уголовных дел

Детали

Около двацяти министров юстиции собрались в Гаагском суде над обсуждением открытия национальных уголовных дел . Встреча была сформированной по инициативе Великобритании для углубления сотрудничества в сфере уголовной юстиции.

Во время встречи министры обменялись мнениями и согласовали шаги с целью привлечения рф к ответственности за серьезные нарушения норм международного права в связи с ее неспровоцированной агрессией против Украины.

Цитата

"Сегодняшний рабочий день провел в Гааге. Цель - как можно скорее доставить туда военное и политическое руководство рф.

Международный уголовный суд (тот самый, который в народе называют Гаагским трибуналом) от количества работы и будущих "клиентов" немного растерялся и попросил дополнительные ресурсы. Около двадцати министров юстиции собрались и решили с этими ресурсами помочь", - рассказал в своем Facebook Министр юстиции Украины Денис Малюська.

В министерстве добавили, что особое внимание было уделено открытию национальных уголовных производств, созданию общей следственной группы, а также усилению возможностей Международного уголовного суда (МУС), Прокурор которого официально начал расследование ситуации в Украине на основании обращения 41-го государства-члена Римского статута.

Добавим

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан посетил Украину 16 марта.