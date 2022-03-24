Близько двацяти міністрів юстиції зібралися в Гаазькому суді для обговорення відкриття національних кримінальних проваджень

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Близько двацяти міністрів юстиції зібралися в Гаазькому суді над над обговоренням відкриття національних кримінальних проваджень. Зустріч була сформована за ініціативи Великої Британії для поглиблення співпраці у сфері кримінальної юстиції.

Під час зустрічі міністри обмінялися думками і узгодили кроки з метою притягнення рф до відповідальності за серйозні порушення норм міжнародного права у зв’язку з її неспровокованою агресією проти України.

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"Сьогоднішній робочий день провів у Гаазі. Мета - якомога швидше доправити туди військове та політичне керівництво рф.

Міжнародний кримінальний суд (той самий, який в народі іменують Гаазьким трибуналом) від кількості роботи та майбутніх "клієнтів" трохи розгубився та попросив додаткові ресурси. Близько двадцяти міністрів юстиції зібрались та вирішили з цими ресурсами допомогти", - розповів у своєму Facebook Міністр юстиції України Денис Малюська.

В Міністерстві додали, що особлива увага була приділена відкриттю національних кримінальних проваджень, створенню спільної слідчої групи, а також посиленню спроможностей Міжнародного кримінального суду (МКС), Прокурор якого офіційно розпочав розслідування ситуації в Україні на підставі звернення 41-ї держави-члена Римського статуту.

Додамо

Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан відвідав Україну 16 березня.