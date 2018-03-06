Около 7 тыс. женщин, которые служат в армии, выполняли задачи в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу более 24 тыс. женщин-военнослужащих, из которых более 7 тыс. выполняли задачи в зоне АТО. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время торжеств, накануне Международного дня прав женщин и мира, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня в Вооруженных Силах Украины проходят службу более 24 тыс. женщин-военнослужащих на различных должностях, из которых более 3000 - офицеры, работают более 31 тыс. работниц Вооруженных Сил Украины", - цитирует пресс-служба слова министра.
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По словам Полторака, около 7000 женщин, которые проходят военную службу или работающих в Министерстве обороны и Вооруженных Силах выполняли задачи в районе проведения антитеррористической операции и получили статус участника боевых действий.
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Кроме того, отметил он, с начала АТО 116 женщин-военнослужащих награждены государственными наградами, из них 4, к сожалению, - посмертно. Почти две тысячи награждены отличиями Министерства обороны.