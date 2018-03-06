Близько 7 тис. жінок, які служать в армії, виконували завдання у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На сьогодні у Збройних силах України проходять службу понад 24 тис. жінок-військовослужбовців, з яких понад 7 тис. виконували завдання у зоні АТО. Про це сьогодні сказав міністр оборони України Степан Полторак під час урочистостей, напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“Сьогодні у Збройних Силах України проходять службу понад 24 тисячі жінок-військовослужбовців на різних посадах, з яких понад 3 тисячі — офіцери, працюють понад 31 тисячу працівниць Збройних Сил України”, — цитує прес-служба слова міністра.
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За словами Полторака, близько 7 тисяч жінок, які проходять військову службу або працюють у Міністерстві оборони та Збройних Силах виконували завдання в районі проведення антитерористичної операції та набули статусу учасника бойових дій.
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Крім того, зазначив він, з початку АТО 116 жінок-військовослужбовців нагороджено державними нагородами, з них 4, на превеликий жаль — посмертно. Майже дві тисячі нагороджені відзнаками Міністерства оборони.