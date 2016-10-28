Около 7 га саперы очистили от мин в зоне АТО за неделю

"Военные саперы в районе проведения АТО за неделю очистили от мин около 7 гектаров местности, обезвредив 816 взрывоопасных предметов", - сказал А.Чернобай.

Также он добавил, что инженерно-саперные подразделения обезвредили более 126 тыс. 600 минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2 тыс. 676 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях с начала проведения АТО.