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15 марта, 19:03 • 115665 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167966 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138797 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131187 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113324 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105791 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101676 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Около 7 га саперы очистили от мин в зоне АТО за неделю

Около 7 га саперы очистили от мин в зоне АТО за неделю

Киев • УНН

 • 7173 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Военные саперы очистили от мин около семи гектаров местности в зоне АТО за прошедшую неделю. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.

"Военные саперы в районе проведения АТО за неделю очистили от мин около 7 гектаров местности, обезвредив 816 взрывоопасных предметов", - сказал А.Чернобай.

Также он добавил, что инженерно-саперные подразделения обезвредили более 126 тыс. 600 минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2 тыс. 676 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях с начала проведения АТО.

Украинские Национальные Новости

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