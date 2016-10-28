Близько 7 га сапери очистили від мін в зоні АТО за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Військові сапери очистили від мін близько семи гектарів місцевості в зоні АТО за минулий тиждень. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
“Військові сапери в районі проведення АТО за минулий тиждень очистили від мін близько 7 гектарів місцевості, знешкодивши 816 вибухонебезпечних предметів”, — сказав О.Чорнобай.
Також він додав, що інженерно-саперні підрозділи знешкодили понад 126 тисяч 600 мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів 2 тисячі 676 гектарів території у Донецькій та Луганській областях з початку проведення АТО.