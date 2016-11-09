Около 60% владельцев лицензий на обращение с опасными отходами вели деятельность незаконно - О.Семерак
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Ориентировочно 60% из проверенных предприятий, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами, ведут свою деятельность в несоответствии с законом. Об этом на своей странице в Facebook написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН.
"Мы уже проверили 16 субъектов хозяйствования, которые ведут деятельность в этой сфере. Что показали проверки? - Прогнозируемое массовое несоответствие новым Лицензионным условиям, которые утвердили в июле нынешнего года; - Несоответствие документов и материально-технической базы перечню, заявленному лицензиатом; - Невыполнение предписания об устранении нарушений лицензионных условий для вида хозяйственной деятельности; В результате - 7 предприятий получили предписания об устранении нарушений в установленном законодательством порядке, а еще 9 предприятиям аннулированы лицензии. Это означает, что ориентировочно 60% из проверенных предприятий вели деятельность в несоответствии с законом", - написал он.
Так, согласно сообщению, с 16 сентября Минприроды проверяет владельцев лицензий на обращение с опасными отходами. Таких субъектов хозяйствования в Украине официально 294.
"Знаю, что остальные 278 непроверенных нашей Комиссией предприятий не в лучшем состоянии", - добавил О.Семерак.
Напомним, в ВР намерены изменить законодательство по обращению с опасными отходами.
Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обращению с опасными отходами" зарегистрировали в ВР.
Законопроектом планируется обязать орган лицензирования, на сегодняшний день это Министерство экологии и природных ресурсов, проверять материально-техническую базу предприятий, претендующих на лицензию в сфере обращения с опасными отходами. Причем такие проверки осуществлять до выдачи лицензии, а не после, как это происходит сейчас.