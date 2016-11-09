Близько 60% власників ліцензій на поводження із небезпечними відходами вели діяльність незаконно – О.Семерак
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Орієнтовно 60% з перевірених підприємств, що мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами, ведуть свою діяльність у невідповідності до закону. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН.
“Ми вже перевірили 16 суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність у цій сфері. Що показали перевірки? — Прогнозовану масову невідповідність новим Ліцензійним умовам, які Кабмін затвердив у липні нинішнього року; — Невідповідність документів та матеріально-технічної бази переліку, заявленому ліцензіатом; — Невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов для виду господарської діяльності; У результаті — 7 підприємств отримали приписи про усунення порушень у встановленому законодавством порядку, а ще 9 підприємствам анульовано ліцензії. Це означає, що орієнтовно 60% з перевірених підприємств вели діяльність у невідповідності до закону”, — написав він.
Так, згідно із повідомленням, із 16 вересня Мінприроди перевіряє власників ліцензій на поводження з небезпечними відходами. Таких суб’єктів господарювання в Україні офіційно 294.
“Знаю, що решта 278 неперевірених нашою Комісією підприємств не в кращому стані”, — додав О.Семерак.
Нагадаємо, у ВР мають намір змінити законодавство щодо поводження з небезпечними відходами.
Відповідний законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з небезпечними відходами” зареєстрований у ВР.
Законопроектом планується зобов’язати орган ліцензування, на сьогоднішній день це Міністерство екології та природних ресурсів, перевіряти матеріально — технічну базу підприємств, що претендують на ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами. При чому такі перевірки здійснювати до видачі ліцензії, а не після, як це відбувається зараз.