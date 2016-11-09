Близько 60% власників ліцензій на поводження із небезпечними відходами вели діяльність незаконно – О.Семерак

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21728 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 43366 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66733 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137335 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200520 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190952 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211614 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196904 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152288 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153066 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75716 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 26172 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54290 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25486 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33118 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479415 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316436 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378676 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490453 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123966 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183582 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126385 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161254 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184437 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Близько 60% власників ліцензій на поводження із небезпечними відходами вели діяльність незаконно – О.Семерак

Близько 60% власників ліцензій на поводження із небезпечними відходами вели діяльність незаконно – О.Семерак

Київ • УНН

 • 9361 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Орієнтовно 60% з перевірених підприємств, що мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами, ведуть свою діяльність у невідповідності до закону. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН.

“Ми вже перевірили 16 суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність у цій сфері. Що показали перевірки? — Прогнозовану масову невідповідність новим Ліцензійним умовам, які Кабмін затвердив у липні нинішнього року; — Невідповідність документів та матеріально-технічної бази переліку, заявленому ліцензіатом; — Невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов для виду господарської діяльності; У результаті — 7 підприємств отримали приписи про усунення порушень у встановленому законодавством порядку, а ще 9 підприємствам анульовано ліцензії. Це означає, що орієнтовно 60% з перевірених підприємств вели діяльність у невідповідності до закону”, — написав він.

Так, згідно із повідомленням, із 16 вересня Мінприроди перевіряє власників ліцензій на поводження з небезпечними відходами. Таких суб’єктів господарювання в Україні офіційно 294.

“Знаю, що решта 278 неперевірених нашою Комісією підприємств не в кращому стані”, — додав О.Семерак.

Нагадаємо, у ВР мають намір змінити законодавство щодо поводження з небезпечними відходами.

Відповідний законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з небезпечними відходами” зареєстрований у ВР.

Законопроектом планується зобов’язати орган ліцензування, на сьогоднішній день це Міністерство екології та природних ресурсів, перевіряти матеріально — технічну базу підприємств, що претендують на ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами. При чому такі перевірки здійснювати до видачі ліцензії, а не після, як це відбувається зараз.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,522.60
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,795.92