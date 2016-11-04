Около 500 человек вышли на акцию к посольству Великобритании в Москве

Сообщается, что собравшиеся установили напротив здания посольства мольберты, забрызганные красной краской, символизирующей кровь, со списками военных операций, в которых принимали участие британские военные

Они также держали в руках плакаты с надписями "Наши дипломаты неприкосновенны" и "Долой двойные стандарты".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о непричастности ведомства к неизвестным, которые забросили окрашенные в красный цвет манекены на территорию резиденции посла Великобритании в Москве.