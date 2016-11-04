Близько 500 осіб вийшли на акцію до посольства Британії у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 дистопада. УНН. Близько 500 осіб вийшли на акцію до будівлі британського посольства у Москві на знак протесту проти активістів, які влаштували акцію біля будівлі російського посольства в Лондоні, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що присутні встановили мольберти зі списками військових операцій, в яких брали участь британські військові, забризканими червоною фарбою, що символізує кров, напроти будівлі посольства.
Вони також тримали в руках плакати з написами “Наші дипломати недоторканні” і “Геть подвійні стандарти”.
Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про непричетність відомства до невідомих, які закинули пофарбовані в червоний колір манекени на територію резиденції посла Великобританії в Москві.