Около 47 млрд грн направят в Дорожный фонд в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Госбюджетом-2018 на Дорожный фонд предусмотрено 46,7 млрд грн. Об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроекте о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.
Как отмечается в документе, в Дорожный фонд направят 46,7 млрд грн. На эти средства можно построить 50 новых мостов и обновить 4 тысяч километров дорог.
Кроме того, субвенция на строительство, ремонт и содержание дорог составляет 11,5 млрд грн.
Напомним, в 2018 году на меры безопасности на дорогах будет выделено 1,9 млрд грн.
Как сообщал УНН, 7 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.