Около 47 млрд грн направят в Дорожный фонд в 2018 году

Как отмечается в документе, в Дорожный фонд направят 46,7 млрд грн. На эти средства можно построить 50 новых мостов и обновить 4 тысяч километров дорог.

Кроме того, субвенция на строительство, ремонт и содержание дорог составляет 11,5 млрд грн.

Напомним, в 2018 году на меры безопасности на дорогах будет выделено 1,9 млрд грн.

Как сообщал УНН, 7 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.