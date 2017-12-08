Близько 47 млрд грн направлять до Дорожнього фонду у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Держбюджетом-2018 на Дорожній фонд передбачено 46,7 млрд грн. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроекті про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.
Як зазначається у документі, у Дорожній фонд направлять 46,7 млрд грн. На ці кошти можна побудувати 50 нових мостів та оновити 4 тисячі кілометрів доріг.
Крім того, субвенція на будівництво, ремонт і утримання доріг становить 11,5 млрд грн.
Нагадаємо, 2018 року на заходи безпеки на дорогах буде виділено 1,9 млрд грн.
Як повідомляв УНН, 7 грудня Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2018.