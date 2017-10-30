Около 40 тыс. человек в Хмельницкой области до сих пор сидят без отопления

"У предприятия есть газ на неделю работы котельных - 50 000 кубометров. Мы планируем отапливать помещения жителей в течение этого времени, а потом получить лимиты от НАК "Нафтогаз Украины", - отметила юрист теплоснабжающих предприятий.

Тепловики также ведут переговоры о реструктуризации долга.

В детских садах Шепетовки сейчас только половина воспитанников. Родители не пускают детей в группы, где температура температура воздуха +15.

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"Включаем калориферы. Укрываем детей двумя одеялами, потому что холодно", - рассказала директор детсада "Жемчужинка" Зоя Чайка.

Напомним, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко напомнил главам ОГА о уголовной ответственности за несвоевременную подачу отопления.