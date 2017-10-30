Около 40 тыс. человек в Хмельницкой области до сих пор сидят без отопления

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15471 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75674 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138577 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110374 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112391 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109823 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102221 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106376 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103061 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149375 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Около 40 тыс. человек в Хмельницкой области до сих пор сидят без отопления

Около 40 тыс. человек в Хмельницкой области до сих пор сидят без отопления

Киев  •  УНН

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 октября. УНН. До сих пор не начался отопительный сезон в сорокотысячном райцентре Шепетовка Хмельницкой области. Тепловики не запустили котельные из-за долгов за газ, сообщили в ООО "Шепетовка Энергоинвест". Там отметили, что общий долг достиг 48 млн гривен, передает УНН.

"У предприятия есть газ на неделю работы котельных - 50 000 кубометров. Мы планируем отапливать помещения жителей в течение этого времени, а потом получить лимиты от НАК "Нафтогаз Украины", - отметила юрист теплоснабжающих предприятий.

Тепловики также ведут переговоры о реструктуризации долга.

В детских садах Шепетовки сейчас только половина воспитанников. Родители не пускают детей в группы, где температура температура воздуха +15.

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"Включаем калориферы. Укрываем детей двумя одеялами, потому что холодно", - рассказала директор детсада "Жемчужинка" Зоя Чайка.

Напомним, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко напомнил главам ОГА о уголовной ответственности за несвоевременную подачу отопления.

Украинские Национальные Новости

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