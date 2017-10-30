Близько 40 тис. осіб на Хмельниччині досі сидять без опалення
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Досі не розпочався опалювальний сезон у 40-тисячному райцентрі Шепетівка Хмельницької області. Тепловики не запустили котельні через борги за газ, повідомили у ТОВ "Шепетівка Енергоінвест". Там зауважили, що загальний борг сягнув 48 мільйонів гривень, передає УНН.
"Підприємство має газ на тиждень роботи котелень — 50 тисяч кубометрів. Ми плануємо опалювати помешкання жителів протягом цього часу, а тоді отримати ліміти від НАК "Нафтогаз України", — зазначила юрист теплопостачального підприємства.
Тепловики також ведуть переговори про реструктуризацію боргу.
У дитячих садочках Шепетівки нині лише половина вихованців. Батьки не пускають дітей у групи, де температура температура повітря +15.
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"Включаємо калорифери. Вкриваємо дітей двома ковдрами, бо холодно", — розповіла директор ДНЗ "Перлинка" Зоя Чайка.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко нагадав головам ОДА про кримінальну відповідальність за невчасну подачу опалення.