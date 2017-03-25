Около 40 домов в Балаклее требуют полноценного ремонта - Ю.Светличная

"Пожар ликвидирован, имеются единичные взрывы, но малой мощности, они не представляют опасности для жителей. По оценкам наших экспертов, около 40 объектов имеют сильную степень разрушений и подлежат капитальному ремонту. Около 100 домов и объектов социальной инфраструктуры - со средней степенью разрушения. Мы организуем работу таким образом, чтобы в три этапа начать восстановительные работы. Первый этап потребует от 2 до 4 дней - это мы сделаем собственными силами. Второй этап - до недели срока и третий этап, полноценного восстановления, который требует длительного срока", - рассказала Ю.Светличная.

Также она отметила, что на время проведения работ жителей поврежденных домов разместят в местной гостинице и общежитии ДЮCШ.

Напомним, подразделения ГСЧС ликвидировали 19 пожаров, которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов в районе ЧС на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.