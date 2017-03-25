Около 40 домов в Балаклее требуют полноценного ремонта - Ю.Светличная
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Балаклее Харьковской области, где 23 марта возник пожар на складах боеприпасов с последующей детонацией, начались восстановительные работы. В город возвращаются жители. Об этом сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.
"Пожар ликвидирован, имеются единичные взрывы, но малой мощности, они не представляют опасности для жителей. По оценкам наших экспертов, около 40 объектов имеют сильную степень разрушений и подлежат капитальному ремонту. Около 100 домов и объектов социальной инфраструктуры - со средней степенью разрушения. Мы организуем работу таким образом, чтобы в три этапа начать восстановительные работы. Первый этап потребует от 2 до 4 дней - это мы сделаем собственными силами. Второй этап - до недели срока и третий этап, полноценного восстановления, который требует длительного срока", - рассказала Ю.Светличная.
Также она отметила, что на время проведения работ жителей поврежденных домов разместят в местной гостинице и общежитии ДЮCШ.
Напомним, подразделения ГСЧС ликвидировали 19 пожаров, которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов в районе ЧС на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.