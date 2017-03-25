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Близько 40 будинків у Балаклії вимагають повноцінного ремонту – Ю.Світлична

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Балаклії Харківської області, де 23 березня спалахнула пожежа на складах боєприпасів з подальшою детонацією, почалися відновлювальні роботи. В місто повертаються мешканці. Про це повідомила голова Харківської держадміністрації Юлія Світлична в ефірі телеканалу “112 Україна”, передає УНН.

“Пожежа ліквідована, є поодинокі вибухи, але малої потужності, вони не представляють небезпеки для мешканців. За оцінками наших експертів, близько 40 об’єктів мають сильну ступінь руйнувань і підлягають капітальному ремонту. Близько 100 будинків та об’єктів соціальної інфраструктури — з середнім ступенем руйнування. Ми організовуємо роботу таким чином, щоб в три етапи почати відновлювальні роботи. Перший етап потребуватиме від 2 до 4 днів — це ми зробимо власними силами. Другий етап — до тижня терміну і третій етап, повноцінного відновлення, який потребує тривалого терміну”, — розповіла Ю.Світлична.

Також, вона зазначила, що на час проведення робіт мешканців пошкоджених будинків розмістять в місцевому готелі та гуртожитку ДЮCШ.

Нагадаємо, підрозділи ДСНС ліквідували 19 пожеж, які виникли внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів у районі НС на складах з боєприпасами в Балаклії на Харківщині.

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