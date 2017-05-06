Около 4 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок в столице 8-9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Киеве правопорядок во время мероприятий по празднованию 72-й годовщины окончания Второй мировой войны (8-9 мая) будут обеспечивать около четырех тысяч правоохранителей Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.
Согласно сообщению, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в ходе межведомственного совещания отметил, что во время мероприятий по празднованию 72-й годовщины окончания Второй мировой войны за безопасностью будет "следить около четырех тысяч правоохранителей Нацполиции и Нацгвардии".
По словам С.Ярового, МВД прогнозирует, что в Киеве в мероприятиях 9 мая примет участие около 20 тыс. человек. Все подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим несения службы вплоть до 14 мая.
Также для координации всех сил и средств будут работать ситуационные центры.
"Работа ситуационных центров в этот период покажет нашу готовность к оперативным и слаженным действиям в тех или иных ситуациях", - отметил первый заместитель министра внутренних дел.
Как сообщал УНН, правопорядок во время проведения песенного конкурса "Евровидение" в Киеве в мае обеспечивать 16 тыс. сотрудников различных ведомств в структуре МВД.