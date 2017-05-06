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Близько 4 тис. правоохоронців забезпечуватимуть порядок у столиці 8-9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Києві правопорядок під час заходів з відзначення 72-ї річниці завершення Другої світової війни (8-9 травня) забезпечуватимуть близько чотирьох тисяч правоохоронців Національної поліції та Національної гвардії. Про це повідомили у прес-службі МВС, передає УНН.

Близько 4 тис. правоохоронців забезпечуватимуть порядок у столиці 8-9 травня

Згідно з повідомленням, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час міжвідомчої наради наголосив, що під час заходів з відзначення 72-ї річниці завершення Другої світової війни за безпекою "стежитимуть близько чотирьох тисяч правоохоронців Нацполіції та Нацгвардії".

За словами С.Ярового, МВС прогнозує, що у Києві у заходах 9 травня візьме участь близько 20 тисяч осіб. Усі підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій переведені у посилений режим несення служби включно до 14 травня.

Також для координації усіх сил та засобів працюватимуть ситуаційні центри.

"Робота ситуаційних центрів в цей період покаже нашу готовність до оперативних та злагоджених дій у тих чи інших ситуаціях", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНН, правопорядок під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві в травні забезпечуватимуть 16 тис. працівників різних відомств у структурі МВС.

Українські Національні Новини

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