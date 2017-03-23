Около 300 военных дополнительно отправят в Балаклею

"Только принял решение об увеличении количества личного состава, задействованного в мероприятиях по блокированию опасной территории вокруг пожара в Балаклее", - сообщил С.Полторак.

По его словам, еще до 300 военнослужащих ВСУ усилят подразделения, уже выполняют задачи на месте происшествия.

По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключены от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта .

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.