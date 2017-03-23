Около 300 военных дополнительно отправят в Балаклею
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. К Балаклее на Харьковщине, где произошел пожар на складе с боеприпасами, дополнительно отправят около 300 военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только принял решение об увеличении количества личного состава, задействованного в мероприятиях по блокированию опасной территории вокруг пожара в Балаклее", - сообщил С.Полторак.
По его словам, еще до 300 военнослужащих ВСУ усилят подразделения, уже выполняют задачи на месте происшествия.
По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея отключены от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта .
Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.