Близько 300 військових додатково відправлять до Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. До Балаклії на Харківщині, де сталася пожежа на складі з боєприпасами, додатково відправлять близько 300 військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно прийняв рішення про збільшення кількості особового складу, задіяного у заходах з блокування небезпечної території навколо пожежі в Балаклії”, — повідомив С.Полторак.
За його словами, ще до 300 військовослужбовців ЗСУ посилять підрозділи, що вже виконують завдання на місці події.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.