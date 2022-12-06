Около 300 человек погибли в результате резни в Конго

Детали

Армия Конго и вооруженные группировки "M23", возглавляемые тутси, в течение нескольких месяцев ведут боевые действия на востоке страны. Власти Конго неоднократно обвиняли военных Руанды в поддержке повстанческого движения, впрочем, власти Кигали постоянно это отрицают.

Отмечается, что вероятная резня произошла 29 ноября в Кишише, провинции Северного Кива. О количестве погибших объявил министр промышленности Конго Жюльен Палуку во время совместного брифинга с представителем правительства Патриком Муяя. Он отметил, что в результате резни было убито 272 человека, "которые, как известно, были гражданскими".

"Я не могу сообщить подробности нападения. Генеральный прокурор начал расследование, и мы ожидаем результатов следователей. Что мы знаем, это то, что детей убили в адвентистской церкви и больнице", - сообщил Муяя.

На прошлой неделе ООН сообщила, что получила сообщение о значительном количестве жертв среди гражданского населения во время столкновений между M23 и местными правоохранителями в Кишише, однако не предоставила точных данных. Повстанческая группировка объявила о смерти 21 бойца вражеской коалиции и восьми мирных жителей, "погибших от случайных пуль".

Напомним

В этом году группа экспертов ООН заявила, что располагает "убедительными доказательствами" того, что руандийские войска воевали вместе с "M23" и оказывали ей оружие и поддержку. Лидеры Конго и Руанды несколько раз встречались, чтобы попытаться разрешить конфликт.

Последняя встреча состоялась 23 ноября в Луанде, где стороны договорились о прекращении огня. Но с тех пор бои продолжались.