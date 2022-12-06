Близько 300 людей загинули внаслідок різанини у Конго

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25033 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 57984 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 96208 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 146634 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 171339 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 349039 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220639 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193668 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 331126 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459122 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 27895 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 29709 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 36335 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 38669 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 26049 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 349046 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 331130 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 548124 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 678539 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698081 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77960 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115038 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200033 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226025 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219039 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Близько 300 людей загинули внаслідок різанини у Конго

Близько 300 людей загинули внаслідок різанини у Конго

Київ • УНН

 • 831048 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Уряд Демократичної Республіки Конго заявив, що 272 цивільні особи були вбиті в результаті різанини в східному місті Кішіше минулого тижня. Влада звинуватила у вбивствах повстанське угруповання "М23", пише УНН з посиланням на Reuters

Деталі

Армія Конго та збройні угрупування "M23", очолювані тутсі, протягом кількох місяців ведуть бойові дії на сході країни. Влада Конго неодноразово звинувачувала військових Руанди у підтримці повстанського руху, утім влада Кіґалі постійно це заперечує.

Зазначається, що ймовірна різанина сталася 29 листопада в Кішіше, провінції Північного Ківу. Про кількість загиблих оголосив міністр промисловості Конго Жульєн Палуку під час спільного брифінгу з речником уряду Патріком Муяя. Він зазначив, що унаслідок різанини було вбито 272 людей, "які, як відомо, були цивільними".

"Я не можу повідомити подробиці нападу. Генеральний прокурор розпочав розслідування, і ми очікуємо результатів слідчих. Що ми знаємо, це те, що дітей вбили в адвентистській церкві та лікарні", - повідомив Палуку.

Минулого тижня ООН повідомила, що отримала повідомлення про значну кількість жертв серед цивільного населення під час зіткнень між "M23" і місцевими правоохоронцями в Кішіше, проте не надала точних даних. Повстанське угрупування оголосило про смерть 21 бійця ворожої коаліції та восьми мирних жителів, які "загинули від випадкових куль".

Нагадаємо

Цього року група експертів ООН заявила, що має "переконливі докази" того, що руандійські війська воювали разом із "M23" і надавали їй зброю та підтримку. Лідери Конго та Руанди кілька разів зустрічалися, щоб спробувати вирішити конфлікт.

Остання зустріч відбулася 23 листопада в Луанді, де сторони домовилися про припинення вогню. Але з того часу бої тривали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96