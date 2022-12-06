Близько 300 людей загинули внаслідок різанини у Конго

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Армія Конго та збройні угрупування "M23", очолювані тутсі, протягом кількох місяців ведуть бойові дії на сході країни. Влада Конго неодноразово звинувачувала військових Руанди у підтримці повстанського руху, утім влада Кіґалі постійно це заперечує.

Зазначається, що ймовірна різанина сталася 29 листопада в Кішіше, провінції Північного Ківу. Про кількість загиблих оголосив міністр промисловості Конго Жульєн Палуку під час спільного брифінгу з речником уряду Патріком Муяя. Він зазначив, що унаслідок різанини було вбито 272 людей, "які, як відомо, були цивільними".

"Я не можу повідомити подробиці нападу. Генеральний прокурор розпочав розслідування, і ми очікуємо результатів слідчих. Що ми знаємо, це те, що дітей вбили в адвентистській церкві та лікарні", - повідомив Палуку.

Минулого тижня ООН повідомила, що отримала повідомлення про значну кількість жертв серед цивільного населення під час зіткнень між "M23" і місцевими правоохоронцями в Кішіше, проте не надала точних даних. Повстанське угрупування оголосило про смерть 21 бійця ворожої коаліції та восьми мирних жителів, які "загинули від випадкових куль".

Нагадаємо

Цього року група експертів ООН заявила, що має "переконливі докази" того, що руандійські війська воювали разом із "M23" і надавали їй зброю та підтримку. Лідери Конго та Руанди кілька разів зустрічалися, щоб спробувати вирішити конфлікт.

Остання зустріч відбулася 23 листопада в Луанді, де сторони домовилися про припинення вогню. Але з того часу бої тривали.