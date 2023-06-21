Около 18 тысяч многоэтажек были разрушены россией во время войны - вице-премьер-министр
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Из-за российской войны в Украине были разрушены около 18 тысяч многоэтажных домов. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает УНН.
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"Вы видите наши многоквартирные дома. Я имею в виду, что их количество огромное разрушено, это около 18 000 с начала войны, значительная часть из них. Это не государственные здания, они расположены на территориях, которые мы сейчас не контролируем, не подконтрольны Украине, но это все равно огромные частные дома. И хорошо, что мы недавно запустили программу их восстановления", -заявил вице-премьер-министр.
Дополнения
Он заявил, что в Украине уже начали предоставлять украинцам прямую финансовую поддержку на мелкие ремонты поврежденного жилья в результате российской войны. Одним из источников финансирования проекта, по его словам, являются арестованные в Украине деньги российского банка "Свербанк". Это около 500 миллионов долларов США.
Кубраков также надеется, что Украина создаст новый проект в сотрудничестве со Всемирным банком для восстановления поврежденного в результате войны имущества.
Добавим
Сегодня на международной Конференции по восстановлению Украины три дипломата объявили о предоставлении Киеву пакетов помощи.
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