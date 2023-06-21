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Около 18 тысяч многоэтажек были разрушены россией во время войны - вице-премьер-министр

Киев • УНН

 • 659539 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Из-за российской войны в Украине были разрушены около 18 тысяч многоэтажных домов. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает УНН.

Около 18 тысяч многоэтажек были разрушены россией во время войны - вице-премьер-министр

Цитата

"Вы видите наши многоквартирные дома. Я имею в виду, что их количество огромное разрушено, это около 18 000 с начала войны, значительная часть из них. Это не государственные здания, они расположены на территориях, которые мы сейчас не контролируем, не подконтрольны Украине, но это все равно огромные частные дома. И хорошо, что мы недавно запустили программу их восстановления", -заявил вице-премьер-министр.

Дополнения

Он заявил, что в Украине уже начали предоставлять украинцам прямую финансовую поддержку на мелкие ремонты поврежденного жилья в результате российской войны. Одним из источников финансирования проекта, по его словам, являются арестованные в Украине деньги российского банка "Свербанк". Это около 500 миллионов долларов США.

Кубраков также надеется, что Украина создаст новый проект в сотрудничестве со Всемирным банком для восстановления поврежденного в результате войны имущества.

Добавим

Сегодня на международной Конференции по восстановлению Украины три дипломата объявили о предоставлении Киеву пакетов помощи.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине финансовой помощи объемом 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предложила новый финансовый инструмент для поддержки восстановления объемом €50 млрд.

США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов для энергетических и инфраструктурных нужд.

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