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Близько 18 тисяч багатоповерхівок були зруйновані росією під час війни – віцепрем'єр-міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Через російську війну в Україні були зруйновані близько 18 тисяч багатоповерхових будинків. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає УНН.

Близько 18 тисяч багатоповерхівок були зруйновані росією під час війни – віцепрем'єр-міністр

Цитата

"Ви бачите наші багатоквартирні будинки. Я маю на увазі, що їхня кількість величезна зруйнована, це близько 18 000 з початку війни, значна частина з них. Це не державні будівлі, вони розташовані на територіях, які ми зараз не контролюємо, не підконтрольні Україні, але це все одно величезні приватні будинки. І добре, що ми нещодавно запустили програму їх відновлення"-заявив віцепрем'єр-міністр.

Доповненя

Він голосив, що в Україні вже почали надавати українцям пряму фінансову підтримку на дрібні ремонти пошкодженого житла внаслідок російської війни. Одним із джерел фінансування проекту, за його словами, є заарештовані в Україні гроші російського банку "свербанк". Це близько 500 мільйонів доларів США.

Кубраков також сподівається, що Україна створить новий проект у співпраці зі Світовим банком для відновлення пошкодженого внаслідок війни майна.

Додамо

Сьогодні на міжнародній Конференції з питань відновлення України три дипломати оголосили про надання Києву пакетів допомоги.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні фінансової допомоги обсягом 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала новий фінансовий інструмент для підтримки відбудови обсягом €50 млрд.

США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів для енергетичних та інфраструктурних потреб.

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