Около 1700 грузовиков стоят в очереди на контрольно-пропускных пунктах на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На контрольно-пропускных пунктах на границе с Беларусью около 1700 грузовиков стоят в очереди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Госпогранкомитета Беларуси.
Детали
На белорусско-литовской границе ожидают более 1300 грузовиков. Еще 400 машин застряли в очередях на переходах с Латвией.
Так, наибольшее количество было сосредоточено на белорусско-литовском участке границы: более 480 грузовиков на КПП "Каменный Лог", более 290 в Беняконах, более 280 в Катловке, более 130 в Привалко и более 120 в Видземе.
Всего на границе с Латвией в очереди более 340 грузовиков: более 220 на Григоровщине и более 120 из Урбанова.
Дополнение
Ранее сообщалось, что из-за закрытого неба с Беларусью очередей на границе больше не стало.
Напомним, что контрольно-пропускной пункт "Чаплинка" на административной черте с оккупированным Крымом временно прекращает работу с 7 июня.