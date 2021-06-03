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Близько 1700 вантажівок стоять у черзі на контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. На контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Білоруссю близько 1700 вантажівок стоять у черзі. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Держприкордонкомітету Білорусі.

Близько 1700 вантажівок стоять у черзі на контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Білоруссю

Деталі

На білорусько-литовському кордоні очікують понад 1300 вантажівок. Ще 400 машин застрягли в чергах на переходах з Латвією.

Так, найбільшу кількість було зосереджено на білорусько-литовській ділянці кордону: понад 480 вантажівок на КПП "Кам'яний Лог", понад 290 в Беняконах, понад 280 в Катловці, понад 130 у Привалко і понад 120 у Відземе.

Всього на кордоні з Латвією в черзі понад 340 вантажівок: понад 220 на Григорівщині і понад 120 з Урбанова.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що через закрите небо з Білоруссю черг на кордоні більше не стало.

Нагадаємо, що контрольно-пропускний пункт "Чаплинка" на адміністративній межі з окупованих Кримом тимчасово припиняє роботу з 7 червня.

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