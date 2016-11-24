Около 100 человек в Беларуси устроили на улице протест против власти
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В центре Минска прошла несанкционированная уличная акция оппозиции, которая была приурочена к годовщине референдума 1996 года, передает УНН со ссылкой на БелПан.
Сообщается, что на площади Свободы собралось около 100 человек, часть из которых держали в руках флаги с лозунгами против действующей власти. Сотрудники милиции не вмешивались в проведение акции, однако призвали оппозиционеров разойтись.
Проведенный в 1996 году референдум расширил полномочия президента страны Александра Лукашенко и продлил срок его полномочий на два с половиной года.
В конце октября в Минске задержали участников акции в память о жертвах репрессий.