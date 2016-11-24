Близько 100 осіб у Білорусі влаштували на вулиці протест проти влади

Повідомляється, що на площі Свободи зібралося близько 100 осіб, частина з яких тримали в руках прапори з гаслами проти чинної влади. Співробітники міліції не втручалися в проведення акції, проте закликали опозиціонерів розійтися.

Проведений у 1996 році референдум розширив повноваження президента країни Олександра Лукашенка і продовжив термін його повноважень на два з половиною роки.

У кінці жовтня в Мінську затримали учасників акції в пам'ять про жертв репресій.