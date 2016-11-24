Близько 100 осіб у Білорусі влаштували на вулиці протест проти влади
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У центрі Мінська пройшла несанкціонована вулична акція опозиції, яка була приурочена до річниці референдуму 1996 року, передає УНН із посиланням на БелПан.
Повідомляється, що на площі Свободи зібралося близько 100 осіб, частина з яких тримали в руках прапори з гаслами проти чинної влади. Співробітники міліції не втручалися в проведення акції, проте закликали опозиціонерів розійтися.
Проведений у 1996 році референдум розширив повноваження президента країни Олександра Лукашенка і продовжив термін його повноважень на два з половиною роки.
У кінці жовтня в Мінську затримали учасників акції в пам'ять про жертв репресій.