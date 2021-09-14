Блинкен заявил, что США не оставят Украину перед лицом российской агрессии

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 сентября выступил перед Конгрессом Соединенных Штатов о политике администрации президента Джо Байдена по выходу американских войск из Афганистана.
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Соединенные Штаты в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает УНН.
Детали
Представитель штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик на слушаниях в понедельник заявил госсекретарю, что союзники США — Украина и Тайвань — опасаются, что Америка не прикроет их после вывода войск из Афганистана.
Цитата
“Я только что вернулся из Украины два дня назад, следующей моей остановкой будет Тайвань”, — сказал Фицпатрик на слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам. “Эти люди напуганы до смерти”.
Фицпатрик спросил госсекретаря Энтони Блинкена, будут ли США “делать все необходимое” для поддержки Украины и Тайваня от российской и китайской агрессии соответственно.
“Безусловно, мы придерживаемся наших обязательств перед обеими странами”, — сказал Блинкен. Госсекретарь сослался на переговоры между президентом Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые, по его словам, подтвердили эти обязательства.
“Я поверю вам на слово”, — ответил Фицпатрик.
Контекст
Накануне, в интервью президента Украины для CNN, ведущий Фарид Закария спросил украинского президента, не рассматривает ли Зеленский вариант того, что Соединенные Штаты оставят Украину аналогично тому, как Вашингтон покинул Афганистан, где власть установили боевики “Талибана”:
“Как я сказал президенту Байдену о возможном выходе из Украины: что это значит — уйти из Украины? Я считаю, что наоборот — США должны наращивать свое присутствие. Я рад мощной нашей встречи на высоком уровне в США”, — сказал Зеленский.
Добавим
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 сентября выступил перед Конгрессом Соединенных Штатов о политике администрации президента Джо Байдена по выходу американских войск из Афганистана.