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Блінкен заявив, що США не залишать Україну перед обличчям російської агресії

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сполучені Штати в повній мірі виконають зобов'язання перед Україною в сфері безпеки, заявив держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США, передає УНН.

Деталі

Представник штату Пенсільванія Брайан Фіцпатрік на слуханнях в понеділок заявив держсекретареві, що союзники США — Україна і Тайвань — побоюються, що Америка не прикриє їх після виведення військ з Афганістану.

Цитата

“Я тільки що повернувся з України два дні тому, наступною моєю зупинкою буде Тайвань”, — сказав Фіцпатрік на слуханнях в комітеті Палати представників з іноземних справ. “Ці люди налякані до смерті”.

Фіцпатрік запитав держсекретаря Ентоні Блінкена, чи будуть США “робити все необхідне” для підтримки України і Тайваню від російської і китайської агресії відповідно.

“Безумовно, ми дотримуємося наших зобов’язань перед обома країнами”, — відповів Блінкен. Держсекретар послався на переговори між президентом Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським, які, за його словами, підтвердили ці зобов’язання.

“Я повірю вам на слово”, — відповів Фіцпатрік.

Контекст

Напередодні, в інтерв’ю президента України для CNN, ведучий Фарід Закарія запитав українського президента, чи не розглядає Зеленський варіант того, що Сполучені Штати залишать Україну аналогічно до того, як Вашингтон залишив Афганістан, де влади встановили бойовики “Талібану”:

“Як я сказав президенту Байдену щодо можливого виходу з України: що це значить — піти з України? Я вважаю, що навпаки — США повинні нарощувати свою присутність. Я радий потужній нашій зустрічі на високому рівні у США”, — відповів Зеленський.

Додамо

Державний секретар США Ентоні Блінкен 13 вересня виступив перед Конгресом Сполучених Штатів про політику адміністрації президента Джо Байдена щодо виходу американських військ із Афганістану.

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