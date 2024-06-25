Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

Госсекретарь Энтони Блинкен в понедельник провел разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом о необходимости скорейшей разработки Израилем надежного послевоенного плана для Газы и недопущения дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с "Хезболлой" на северной границе Израиля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Он (Блинкен) проинформировал министра Галланта о текущих дипломатических усилиях по укреплению безопасности, управления и реконструкции в Газе в постконфликтный период и отметил важность этой работы для безопасности Израиля говорится в заявлении Госдепартамента по итогам встречи.

Дополнение

Вашингтон неоднократно призывал Израиль разработать реалистичный послевоенный план для Газы и предупреждал, что его отсутствие может привести к беззаконию и хаосу, а также возвращению ХАМАС к власти на территории анклава. Палестинцы ранее заявляли, что только прекращение израильской оккупации и создание палестинского государства приведут к миру.

Он также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и достижения дипломатического решения, которое позволит израильским и ливанским семьям вернуться в свои дома добавили в Госдепартаменте.

Контекст

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной из-за заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что приближение окончания интенсивной фазы боевых действий в Газе позволит Израилю развернуть больше сил на северной границе с Ливаном.

Ранее в июне "Хезболла" нанесла по израильским городам и военным объектам самые мощные ракетные и беспилотные удары за все время боевых действий, после того, как в результате израильского удара был убит высший командир "Хезболлы".

Галлант совершил поездку в Вашингтон, где встретился с Амосом Хохштейном и Бреттом Макгурком, старшими помощниками президента Джо Байдена, а также с директором ЦРУ Биллом Бернсом. Во вторник он должен встретиться с министром обороны Ллойдом Остином.

Наступление Израиля в Ливане грозит ответом иранских военных - генерал США