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Блінкен заявив про необхідність розробки плану післявоєнного розвитку Гази

Київ • УНН

 • 108798 перегляди

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на необхідності розробки Ізраїлем надійного післявоєнного плану для Гази, щоб запобігти подальшій ескалації та забезпечити безпеку і відновлення регіону.

Блінкен заявив про необхідність розробки плану післявоєнного розвитку Гази

Держсекретар Ентоні Блінкен у понеділок провів розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом про необхідність якнайшвидшої розробки Ізраїлем надійного післявоєнного плану для Гази та недопущення подальшої ескалації напруженості у відносинах із "Хезболлою" на північному кордоні Ізраїлю. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Він (Блінкен) поінформував міністра Галланта про поточні дипломатичні зусилля щодо зміцнення безпеки, управління та реконструкції в Газі у постконфліктний період і наголосив на важливості цієї роботи для безпеки Ізраїлю

йдеться у заяві Держдепартаменту за підсумками зустрічі.

Доповнення

Вашингтон неодноразово закликав Ізраїль розробити реалістичний повоєнний план для Гази і попереджав, що його відсутність може призвести до беззаконня та хаосу, а також повернення ХАМАС до влади на території анклаву. Палестинці раніше заявляли, що лише припинення ізраїльської окупації та створення палестинської держави призведуть до миру.

Він також наголосив на важливості запобігання подальшій ескалації конфлікту та досягненню дипломатичного вирішення, яке дозволить ізраїльським та ліванським сім'ям повернутися до своїх домівок

додали в Держдепартаменті.

Контекст

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою через заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про те, що наближення закінчення інтенсивної фази бойових дій в Газі дозволить Ізраїлю розгорнути більше сил на північному кордоні з Ліваном.

Раніше в червні "Хезболла" завдала по ізраїльським містам і військовим об'єктам найпотужніших ракетних і безпілотних ударів за весь час бойових дій, після того, як внаслідок ізраїльського удару було вбито найвищого командира "Хезболли".

Галлант здійснив поїздку до Вашингтона, де зустрівся з Амосом Хохштейном та Бреттом Макгурком, старшими помічниками президента Джо Байдена, а також з директором ЦРУ Біллом Бернсом. У вівторок він має зустрітися з міністром оборони Ллойдом Остіном.

Наступ Ізраїлю в Лівані загрожує відповіддю іранських військових - генерал США24.06.24, 09:59 • 21164 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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