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Блинкен выразил обеспокоенность Маасу из-за "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 16652 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил обеспокоенность Вашингтона из-за строительства газопровода “Северный поток-2”. Об этом пишет УНН со ссылкой сообщение спикера Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен выразил обеспокоенность Маасу из-за "Северного потока-2"

Детали

“Госсекретарь подтвердил обеспокоенности США касательно газопровода “Северный поток-2”, — говорится в сообщении.

Кроме “Северного потока-2”, чиновники обсудили дальнейшие шаги по реагированию на события в Белоруссии, усилия по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления Североатлантического союза посредством амбициозного процесса НАТО 2030.

Напомним

20 мая администрация Джо Байдена ввела и сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию “национальными интересами”.

После этого, сенаторы США потребовали вернуть санкции против “Северного потока-2”.

Президент Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с “Северного потока-2” будет проигрышем США и лично Байдена.

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