Блинкен выразил обеспокоенность Маасу из-за "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил обеспокоенность Вашингтона из-за строительства газопровода “Северный поток-2”. Об этом пишет УНН со ссылкой сообщение спикера Госдепартамента Неда Прайса.
Детали
“Госсекретарь подтвердил обеспокоенности США касательно газопровода “Северный поток-2”, — говорится в сообщении.
Кроме “Северного потока-2”, чиновники обсудили дальнейшие шаги по реагированию на события в Белоруссии, усилия по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления Североатлантического союза посредством амбициозного процесса НАТО 2030.
Напомним
20 мая администрация Джо Байдена ввела и сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию “национальными интересами”.
После этого, сенаторы США потребовали вернуть санкции против “Северного потока-2”.
Президент Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с “Северного потока-2” будет проигрышем США и лично Байдена.