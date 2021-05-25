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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Блінкен висловив стурбованість Маасу через "Північний потік-2"

Київ • УНН

 • 16652 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом висловив стурбованість Вашингтона через будівництво газопроводу “Північний потік-2”. Про це пише УНН з посиланням повідомлення спікера Держдепартаменту Неда Прайса.

Блінкен висловив стурбованість Маасу через "Північний потік-2"

Деталі

“Держсекретар підтвердив стурбованість США щодо газопроводу “Північний потік-2”, — йдеться в повідомленні.

Крім “Північного потоку-2”, чиновники обговорили подальші кроки з реагування на події в Білорусі, зусилля з надання допомоги в Газі, а також важливість пожвавлення Північноатлантичного союзу за допомогою амбітного процесу НАТО 2030.

Нагадаємо

20 травня адміністрація Джо Байдена ввела і відразу припинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”.

Після цього, сенатори США зажадали повернути санкції проти “Північного потоку-2”.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з “Північного потоку-2” буде програшем США і особисто Байдена.

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