Блінкен висловив стурбованість Маасу через "Північний потік-2"

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“Держсекретар підтвердив стурбованість США щодо газопроводу “Північний потік-2”, — йдеться в повідомленні.

Крім “Північного потоку-2”, чиновники обговорили подальші кроки з реагування на події в Білорусі, зусилля з надання допомоги в Газі, а також важливість пожвавлення Північноатлантичного союзу за допомогою амбітного процесу НАТО 2030.

Нагадаємо

20 травня адміністрація Джо Байдена ввела і відразу припинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”.

Після цього, сенатори США зажадали повернути санкції проти “Північного потоку-2”.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з “Північного потоку-2” буде програшем США і особисто Байдена.