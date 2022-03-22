Блинкен: США ограничат въезд в страну некоторым китайским чиновникам

Детали

Он не назвал фамилии должностных лиц, которым будет ограничен въезд, однако отметил, что они несут ответственность или причастны к репрессиям "против тех, кто исповедует определенные религии и духовные практики, представителей групп этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, представителей гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за рубежом”.

Цитата

“США осуждают действия китайских чиновников, которые имеют целью преследование, запугивание, контроль и похищения представителей этнических и религиозных меньшинств, в том числе тех, кто ищет безопасности за рубежом, а также граждан Соединенных Штатов, которые выступают от имени этих уязвимых групп населения”, - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Словения вернет своих дипломатов в Киев.