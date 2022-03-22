Блінкен: США обмежать в’їзд до країни деяким китайським чиновникам

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Він не назвав прізвища посадовців, яким буде обмежено в’їзд, однак наголосив, що вони несуть відповідальність або причетні до репресій “проти тих, хто сповідує певні релігії та духовні практики, представників груп етнічних меншин, дисидентів, правозахисників, журналістів, профспілкових діячів, представників громадянського суспільства та мирних протестувальників у Китаї і за кордоном”.

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“США засуджують дії китайських чиновників, які мають на меті переслідування, залякування, контроль та викрадення представників етнічних і релігійних меншин, у тому числі тих, хто шукає безпеки за кордоном, а також громадян Сполучених Штатів, які виступають від імені цих уразливих груп населення”, – йдеться в заяві.

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