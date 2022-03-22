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Блінкен: США обмежать в’їзд до країни деяким китайським чиновникам

Блінкен: США обмежать в’їзд до країни деяким китайським чиновникам

Київ • УНН

 • 160124 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. США обмежуватимуть візи китайським чиновникам через їх причетність до "репресивних дій" проти груп етнічних і релігійних меншин. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, інформує Reuters, передає УНН.

Деталі 

Він не назвав прізвища посадовців, яким буде обмежено в’їзд, однак наголосив, що вони несуть відповідальність або причетні до репресій “проти тих, хто сповідує певні релігії та духовні практики, представників груп етнічних меншин, дисидентів, правозахисників, журналістів, профспілкових діячів, представників громадянського суспільства та мирних протестувальників у Китаї і за кордоном”.

Цитата

“США засуджують дії китайських чиновників, які мають на меті переслідування, залякування, контроль та викрадення представників етнічних і релігійних меншин, у тому числі тих, хто шукає безпеки за кордоном, а також громадян Сполучених Штатів, які виступають від імені цих уразливих груп населення”, – йдеться в заяві.

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