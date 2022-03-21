Словенія поверне своїх дипломатів у Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Словенія планує повернути своїх дипломатів до Києва. Це волонтери. Інформує УНН з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра країни Янеза Янша у Twitter.
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“Незабаром Словенія відправить своїх дипломатів до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб Європейський Союз зробив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки”, - написав він.
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Прем’єри Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони привезли "конкретний пакет підтримки" для країни.
Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same.