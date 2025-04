Словенія поверне своїх дипломатів у Київ

Цитата

“Незабаром Словенія відправить своїх дипломатів до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб Європейський Союз зробив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки”, - написав він.

Раніше

Прем’єри Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони привезли "конкретний пакет підтримки" для країни.





Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same.