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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49625 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Словенія поверне своїх дипломатів у Київ

Словенія поверне своїх дипломатів у Київ

Київ • УНН

 • 129481 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Словенія планує повернути своїх дипломатів до Києва. Це волонтери. Інформує УНН з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра країни Янеза Янша у Twitter.

Цитата

“Незабаром Словенія відправить своїх дипломатів до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб Європейський Союз зробив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки”, - написав він.

Раніше

Прем’єри Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони привезли "конкретний пакет підтримки" для країни.

Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same.

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