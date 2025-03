Словения вернет своих дипломатов в Киев

Цитата

“Вскоре Словения отправит своих дипломатов в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы Европейский Союз сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - написал он.

Ранее

Премьеры Польши, Чехии и Словении посетили Киев во время полномасштабного вторжения россии в Украину. Они привезли "конкретный пакет поддержки" для страны.





Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same.