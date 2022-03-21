Словения вернет своих дипломатов в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Словения планирует вернуть своих дипломатов в Киев. Это волонтеры. Информирует УНН со ссылкой на сообщение премьер-министра страны Янеза Янша в Twitter.
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“Вскоре Словения отправит своих дипломатов в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы Европейский Союз сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - написал он.
Ранее
Премьеры Польши, Чехии и Словении посетили Киев во время полномасштабного вторжения россии в Украину. Они привезли "конкретный пакет поддержки" для страны.
Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same.