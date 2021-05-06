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Блинкен о визите в Киев: возможность обсудить агрессию России и сохранение темпов реформ

Блинкен о визите в Киев: возможность обсудить агрессию России и сохранение темпов реформ

Киев  •  УНН

 • 12421 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что прибыл в Киев для укрепления партнерства между Украиной и США. Также он отметил, что это важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России, а также подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ. Об этом Блинкен написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Прибыл в Киев, поскольку мы стремимся укрепить партнерство США и Украины. Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России и подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточение внимания на них с нашими украинскими партнерами", - написал Блинкен.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня, 6 мая, в Киеве проведет ряд встреч с топ-чиновниками и общественными деятелями Украины.

Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

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