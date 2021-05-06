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Блінкен про візит до Києва: можливість обговорити агресію Росії і збереження темпів реформ

Київ • УНН

 • 12431 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що прибув до Києва для зміцнення партнерства між Україною та США. Також він зазначив, що це важлива можливість обговорити триваючу агресію Росії, а також наголосити на необхідності збереження темпів реформ. Про це Блінкен написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Цитата:

“Прибув до Києва, оскільки ми прагнемо зміцнити партнерство США та України. Це буде важлива можливість обговорити триваючу агресію Росії та наголосити на необхідності збереження темпів реформ і зосередженні уваги на них з нашими українськими партнерами”, - написав Блінкен.

Доповнення

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув в Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 6 травня, у Києві проведе низку зустрічей з топ-посадовцями та громадськими діячами України.

Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

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