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Энтони Блинкен прибыл в Украину

Энтони Блинкен прибыл в Украину

Киев  •  УНН

 • 27868 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину. Об этом сообщил NBC News Джош Ледерман, пишет УНН.

Цитата

“Государственный секретарь Блинкен только что приземлился в Украине, согласно информации репортера из самолета”, — написал Ледерман. Самолет сел в “Борисполе” около 23:40. Официальная часть визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украине начнется 6 мая.

Secretary of State Blinken has just landed in Ukraine, per pool reporter on the plane. Tune in for his interview on the ground with @mitchellreports tomorrow

— Josh Lederman (@JoshNBCNews) May 5, 2021

Расписание визита Блинкена

Первая встреча главы дипломатии США намечена на 9:30 утра 6 мая — с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. “После получасовых переговоров они пройдут в Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии”, — сказано в сообщении.

Попрощавшись в 10:10 с Кулебой, Блинкен, как ожидается, отправится на встречу с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгаль, намеченную на 10:35.

“Встреча с Президентом Владимиром Зеленским планируется в 11:30 и продлится около часа”, — пишет издание. По его информации, “пока построится возможность и для общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет”. Их совместная пресс-конференция, как сообщается, запланирована в 12:40.

Намеченный на 14:15 круглый стол с представителями украинского гражданского общества, как указано, состоится в виртуальном режиме. Как и встреча в 15:15 с сотрудниками посольства США в Украине.

После запланированных на 15:50 интервью представителям СМИ госсекретарь Блинкен отправится в аэропорт.

Дополнение

Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд , хорошо известна в Украине. По информации ZN.UA, “встреча с ней уже спрашивали и експрезидент Петр Порошенко, и министр внутренних дел Арсений Аваков”.

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