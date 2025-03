Держдеп США оприлюднив офіційний розклад Блінкена: серед інших зустрічі із нардепами, Епіфанієм та Зеленським

Деталі

Так, у четвер, 6 травня, у Держсекретаря США заплановані наступні зустрічі:



9:20 - Держсекретар США Блінкен зустрінеться з депутатами Верховної Ради.



9:40 - Блінкен має зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.



10:10 - Держсекретар США разом з очільником МЗС та митрополитом Епіфанієм візьме участь у покладанні квітів до меморіалу конфлікту на Донбасі у Києві.



10:20 - Блінкен з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир.



10:45 - зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським.



11:55 - Блінкен проведе з Президентом України спільну пресконференцію.



12:30 – Держсекретар США зустрінеться з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.



15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі з питань реформ / боротьби з корупцією.



16:15 – посадовець прийме участь у віртуальній зустрічі з персоналом та родинами посольства США в Києві.



Як зазначають у Держдепі, Блінкен під час зустрічей планує підкреслити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії. Також у Держдепі вказали, що візит спрямований і на підтримку антикорупційних реформ та євроатлантичних прагнень.

Так, Держсекретар США заохочуватиме прогрес процесу реформ в Україні, який "є ключовим для забезпечення демократичних інституцій України, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього".

Acting Assistant Secretary for @StateEUR Philip Reeker previews @SecBlinken’s trip to Kyiv. The Secretary will reaffirm the our unwavering support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, anti-corruption reforms, and Euro-Atlantic aspirations. pic.twitter.com/wtZQyEwVak

— Department of State (@StateDept) May 6, 2021

Додамо

Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00.

Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.