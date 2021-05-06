Держдеп США оприлюднив офіційний розклад Блінкена: серед інших зустрічі із нардепами, Епіфанієм та Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 6 травня, у Києві проведе низку зустрічей з топ-посадовцями та громадськими діячами України, передає УНН з посиланням на офіційний розклад, що оприлюднив Держдепартамент США.
Деталі
Так, у четвер, 6 травня, у Держсекретаря США заплановані наступні зустрічі:
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- 9:20 - Держсекретар США Блінкен зустрінеться з депутатами Верховної Ради.
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- 9:40 - Блінкен має зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
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- 10:10 - Держсекретар США разом з очільником МЗС та митрополитом Епіфанієм візьме участь у покладанні квітів до меморіалу конфлікту на Донбасі у Києві.
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- 10:20 - Блінкен з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир.
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- 10:45 - зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським.
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- 11:55 - Блінкен проведе з Президентом України спільну пресконференцію.
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- 12:30 – Держсекретар США зустрінеться з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
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- 15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі з питань реформ / боротьби з корупцією.
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- 16:15 – посадовець прийме участь у віртуальній зустрічі з персоналом та родинами посольства США в Києві.
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Як зазначають у Держдепі, Блінкен під час зустрічей планує підкреслити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії. Також у Держдепі вказали, що візит спрямований і на підтримку антикорупційних реформ та євроатлантичних прагнень.
Так, Держсекретар США заохочуватиме прогрес процесу реформ в Україні, який "є ключовим для забезпечення демократичних інституцій України, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього".
Acting Assistant Secretary for @StateEUR Philip Reeker previews @SecBlinken’s trip to Kyiv. The Secretary will reaffirm the our unwavering support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, anti-corruption reforms, and Euro-Atlantic aspirations. pic.twitter.com/wtZQyEwVak— Department of State (@StateDept) May 6, 2021
Додамо
Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00.
Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.