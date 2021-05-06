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Госдеп США обнародовал официальное расписание Блинкена: среди прочих встречи с нардепами, Епифанием и Зеленским

Киев  •  УНН

 • 20465 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня, 6 мая, в Киеве проведет ряд встреч с топ-чиновниками и общественными деятелями Украины, передает УНН со ссылкой на официальное расписание, что обнародовал Госдепартамент США.

Детали

Так, в четверг, 6 мая, у Госсекретаря США запланированы следующие встречи:

  • 9:20 - Госсекретарь США Блинкен встретится с депутатами Верховной Рады.
  • 9:40 - Блинкен имеет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
  • 10:10 - Госсекретарь США вместе с главой МИД и митрополитом Епифанием примет участие в возложении цветов к мемориалу конфликта на Донбассе в Киеве.
  • 10:20 - Блинкен с митрополитом Епифанием посетит Михайловский монастырь.
  • 10:45 - встреча Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • 11:55 - Блинкен проведет с Президентом Украины общую пресс-конференцию.
  • 12:30 - Госсекретарь США встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
  • 15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе по вопросам реформ / борьбы с коррупцией.
  • 16:15 - чиновник примет участие в виртуальной встрече с персоналом и семьями посольства США в Киеве.

Как отмечают в Госдепе, Блинкен во время встреч планирует подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России. Также в Госдепе указали, что визит направлен и на поддержку антикоррупционных реформ и евроатлантических стремлений.

Так, Госсекретарь США будет поощрять прогресс процесса реформ в Украине, который "является ключевым для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего".

Acting Assistant Secretary for @StateEUR Philip Reeker previews @SecBlinken 's trip to Kyiv. The Secretary will reaffirm the our unwavering support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, anti-corruption reforms, and Euro-Atlantic aspirations. pic.twitter.com/wtZQyEwVak

- Department of State (@StateDept) May 6, 2021

Добавим

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00.

Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.

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