Госдеп США обнародовал официальное расписание Блинкена: среди прочих встречи с нардепами, Епифанием и Зеленским

Так, в четверг, 6 мая, у Госсекретаря США запланированы следующие встречи:



9:20 - Госсекретарь США Блинкен встретится с депутатами Верховной Рады.



9:40 - Блинкен имеет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.



10:10 - Госсекретарь США вместе с главой МИД и митрополитом Епифанием примет участие в возложении цветов к мемориалу конфликта на Донбассе в Киеве.



10:20 - Блинкен с митрополитом Епифанием посетит Михайловский монастырь.



10:45 - встреча Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским.



11:55 - Блинкен проведет с Президентом Украины общую пресс-конференцию.



12:30 - Госсекретарь США встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.



15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе по вопросам реформ / борьбы с коррупцией.



16:15 - чиновник примет участие в виртуальной встрече с персоналом и семьями посольства США в Киеве.



Как отмечают в Госдепе, Блинкен во время встреч планирует подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России. Также в Госдепе указали, что визит направлен и на поддержку антикоррупционных реформ и евроатлантических стремлений.

Так, Госсекретарь США будет поощрять прогресс процесса реформ в Украине, который "является ключевым для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего".

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00.

Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.