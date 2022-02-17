Блинкен: мы готовы к любой критике, если прогнозы США будут неоправданны и Россия передумает нападать на Украину

ukru
15 марта, 19:03 • 84342 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121957 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113298 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107776 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96383 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93650 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82009 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116440 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124083 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126798 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 101357 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 55818 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 32290 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 42892 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 113868 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 116440 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116927 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255686 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285203 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221691 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102320 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124083 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109434 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126836 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128997 просмотра
Актуальное
Блинкен: мы готовы к любой критике, если прогнозы США будут неоправданны и Россия передумает нападать на Украину

Блинкен: мы готовы к любой критике, если прогнозы США будут неоправданны и Россия передумает нападать на Украину

Киев • УНН

 • 20439 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В случае, если Россия передумает вторгаться на территорию Украины, для США это станет облегчением, и они будут готовы выдержать любую критику. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совбеза ООН по Минским соглашениям, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если Россия не вторгнется в Украину - тогда для нас это будет облегчение, что Россия изменила свой путь, и показала, что наши прогнозы были неоправданы. Это будет намного лучше, конечно. И мы будем готовы выдержать любую критику. Как президент Джо Байден сказал, это будет война по выбору: если Россия этот выбор сделает, тогда наш ответ будет решительным, и президент Байден на этой неделе уже отмечал, что есть другой выбор, который Россия может сделать. Если в их словах есть правда относительно того, что они преданы дипломатии, а дипломатия - это единственный ответственный способ разрешения этого кризиса. Для этого необходимо реализовывать Минские соглашения, которые у нас есть на повестке дня”, - заявил Блинкен.

Детали

Он добавил, что если Россия готова сесть за стол с украинским правительством и проработать реализацию этих соглашений, тогда партнеры в Германии и Франции готовы на высшем уровне в Нормандском формате помочь этим дискуссиям, чтобы решить эти ситуации.

Добавим

Во время заседания Совбез ООН Блинкен также заявил, что Россия накопила более 150 тысяч военнослужащих на границе с Украиной в Беларуси и на территории оккупированного Крыма. В течение ближайших дней страна-агрессор может придумать повод и напасть на украинскую территорию. Главной целью России может быть Киев.

По информации официальных западных лиц, из 14 боевых групп, которые, как сообщали, направлялись к границе, значительное количество уже прибыло на места.

Также сообщили о прибытии еще трех судов в Крым и военной техники с вертолетами на юго-западе России, что в 25 км от границы с Украиной.

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отвод своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Впрочем, 17 февраля администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

В то же время в США назвали новую дату вторжения России на территорию Украины. Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы