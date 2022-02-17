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Блінкен: ми готові до будь-якої критики, якщо прогнози США будуть невиправдані та Росія передумає нападати на Україну

Блінкен: ми готові до будь-якої критики, якщо прогнози США будуть невиправдані та Росія передумає нападати на Україну

Київ • УНН

 • 20441 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У випадку, якщо Росія передумає вторгатися на територію України, для США це стане полегшенням, та вони будуть готові витримати будь-яку критику. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Якщо Росія не вторгнеться в Україну - тоді для нас це буде полегшення, що Росія змінила свій шлях, та показала, що наші прогнози були невиправдані. Це буде набагато краще, звісно. І ми будемо готові витримати будь-яку критику. Як президент Джо Байден сказав, це буде війна за вибором: якщо Росія цей вибір зробить, тоді наша відповідь буде рішучою, і президент Байден на цьому тижні вже наголошував, що є інший вибір, який Росія може зробити. Якщо в їх словах є правда щодо того, що вони віддані дипломатії, а дипломатія - це єдиний відповідальний спосіб розв’язання цієї кризи. Для цього необхідно реалізовувати Мінські угоди, які в нас є на порядку денному”, - заявив Блінкен.

Деталі

Він додав, що якщо Росія готова сісти за стіл з українським урядом та пропрацювати реалізацію цих угод, тоді партнери в Німеччині та Франції готові на найвищому рівні в Нормандському форматі допомогти цим дискусіям, щоб розв’язати ці ситуації.

Додамо

Під час засідання Радбез ООН Блінкен також заявив, що Росія накопичила понад 150 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною у Білорусі і на території окупованого Криму. Протягом найближчих днів країна-агресор може вигадати привід та напасти на українську територію. Головною ціллю Росії може бути Київ.

За інформацією офіційних західних осіб, із 14 бойових груп, які, як повідомляли, прямували до кордону, значна кількість вже прибула на місця.

Також повідомили про прибуття ще трьох суден до Криму та військової техніки із гелікоптерами на південному заході Росії, що за 25 км від кордону з Україною.

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.

16 лютого в Міноборони РФ заявили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.

Втім, 17 лютого адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч людей.

Водночас у США назвали нову дату вторгнення Росії на територію України. Американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого була перебільшеною і слід звернути увагу на дні після 20 лютого.

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