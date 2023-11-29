Блинкен: когда речь идет о поддержке Украины, "нет чувства усталости"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди союзников по НАТО "нет чувства усталости", когда речь идет о помощи Украине, добавив, что Соединенные Штаты рассчитывают, что Конгрессом США в ближайшие недели будет принято дополнительное финансирование для Украины, запрос на которое сделал президент Джо Байден, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мы должны и будем продолжать поддерживать Украину - сказал он после встречи Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что каждый член НАТО выразил неизменную поддержку Киеву.

При этом в соцсети X Блинкен указал, что "альянс НАТО един" и что во время встречи министров иностранных дел "мы много обсуждали - от наших ожиданий на Вашингтонском саммите в следующем году до того, как мы можем углубить наше партнерство с Украиной, до того, как мы можем помочь поддержать евроатлантическое будущее Западных Балкан".

Напомним

Совет Украина-НАТО по итогам заседания в заявлении указал, что разрабатывается "дорожная карта" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО.