Блекаут неизбежен: за 10 дней военные поразили 60 энергоузлов на временно оккупированных территориях - "Мадьяр"
Киев • УНН
Командующий Силами беспилотных операций Роберт Бровди сообщил о поражении 60 энергоузлов на оккупированных территориях, в том числе в Крыму, с 1 по 10 июля. Большинство ударов нанесено дронами FP украинской компании Fire Point.
Военные с 1 по 10 июля поразили 60 энергоузлов на временно оккупированных территориях Украины и в аннексированном россией Крыму. Это может привести к тотальному блэкауту. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных операций ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН.
"Крымский рубильник off: +9 энергоузлов на ВОТ, Сакская ТЭЦ, полигон, узел спецсвязи, логово противника в Горловке. Уже 60 энергоузлов в течение 01-10 июля. Птицы СБС посетили и прикурили в Крыму и южной части ВОТ (51) и на Востоке (9). Глубокого и тотального блэкаута хробачне не избежать", – написал "Мадьяр".
Большинство ударов было нанесено дронами FP производства украинской компании Fire Point. Об этом свидетельствует характерное зеленое сердце вместо прицела.
По его словам, в рамках проекта "Крымский рубильник off" Птицами СБС поражены следующие 5 электроподстанций во временно оккупированном Крыму:
- электроподстанция ПС 110 кВ «Береговое», нп Молочное;
- ПС 110 кВ «Майнаки», нп Евпатория;
- ПС 110 кВ «Новоозерная», нп Медведево;
- ПС 110 кВ «Саки»;
- ПС 36 кВ «Медведево».
Кроме того, была поражена Сакская ТЭЦ.
На другой временно оккупированной территории военные поразили:
- электроподстанция, нп Волноваха, Донецкая обл.;
- электроподстанция, нп Сентяновка, Луганская обл.;
- электроподстанция, нп Калиново, Луганская обл.;
- электроподстанция, нп Софиевка, Донецкая обл.;
- общевойсковой полигон «Старобешевский», нп Докучаевск, Донецкая обл.;
- место проведения награждения личного состава 1194 мсп, нп Горловка, Донецкая обл.;
- узел спецсвязи подразделения 14АК, нп Чукаловка, Херсонской обл.
Добавим
По данным Генерального штаба ВСУ, в ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины поразили 21 российский танкер в акватории Азовского моря. Всего в течение последних 6 суток военные поразили 76 судов теневого флота россии.