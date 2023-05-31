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Благотворительный фонд "МХП-Громаде" ищет экспертов для оценки проектов конкурса социальных инициатив "Время действовать, Украина!"

Киев • УНН

 • 530888 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Благотворительный фонд "МХП-Громаде" ищет экспертов для оценки проектов конкурса социальных инициатив "Время действовать, Украина!", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.

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Цитата

"Наша цель - сделать процесс отбора заявок максимально прозрачным и эффективным. Поэтому мы ищем экспертов, которые смогут своим опытом и экспертизой усилить отбор", - отмечает Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда "МХП-Громаде".

Как отмечают в Благотворительном фонде, эксперты для оценки проектов нужны в направлениях:

  • Реабилитация ветеранов;
  • Сохранение традиций и культурного наследия;
  • Системные проекты в образовании, медицине, инфраструктуре;
  • Развитие общественных пространств;
  • Интеграция внутренне перемещенных лиц;
  • Энергетическая безопасность.

Для того чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму по этой ссылке. Заявки желающих принимаются включительно до 4 июня.

Справка

Всеукраинский конкурс социальных инициатив "Время действовать, Украина!" проводится четвертый год подряд. Его цель - способствовать решению социальных проблем громад путем поддержки локальных инициатив во время войны в Украине.

Подробнее о конкурсе здесь.

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